Accord entre l’OL et une star : Il balance tout !

L’émotion était grande dimanche soir pour Anthony Lopes, de retour sur la pelouse de l’OL un an après son départ pour le FC Nantes. Le gardien portugais a reçu un accueil chaleureux de ses anciens supporters et s’est prononcé dans la foulée du match sur son départ de Lyon.

La fin de son aventure lyonnaise ne s’est pas déroulée comme l’avait imaginé Anthony Lopes . Après avoir vu Lucas Perri le devancer dans la hiérarchie établie par Pierre Sage , le portier formé à l’OL avait trouvé un accord avec son club de cœur pour résilier son engagement l’hiver dernier, avant de prendre le chemin du FC Nantes . Ce dimanche, Lopes a eu l’occasion de retrouver ses anciens supporters à l’occasion du match entre les deux équipes.

Interrogé par Ligue 1+ après la lourde défaite du FC Nantes contre l’OL (0-3), Anthony Lopes est notamment revenu sur son départ. « La manière dont je suis parti, ce n'était pas la situation dans laquelle j'aurais aimé dire au revoir. C'était du jour au lendemain, je ne vais pas revenir sur le passé. Des choses se sont passées malheureusement. Maintenant, revenir ici avec cet accueil chaleureux, ç'a été un moment particulier pour moi », a confié le portier portugais, rapporté par L’Équipe.

« Je suis parti difficilement, sans pouvoir faire un au revoir »

« Ce match contre Lyon, c'est la première date que j'ai cochée quand le calendrier est sorti. J'avais le sentiment de ne pas vouloir y être tout de suite, je suis parti difficilement, sans pouvoir faire un au revoir, pas un adieu mais un au revoir. Je n'ai pas de mots spéciaux pour décrire ce qu'il s'est passé ce soir, il y avait beaucoup d'émotions. J'aurais préféré ne pas en prendre 3, mais voilà », a également confié Lopes, ému de retrouver le Groupama Stadium.

« Tout le monde sait l'attache que j'ai pour ce club (l'OL), ces supporters, heureusement qu'ils sont là. J'ai pu aujourd'hui réellement leur dire au revoir. J'ai déjà eu de belles choses il y a un peu moins d'un an, à distance (les supporters lui avaient rendu hommage). Aujourd'hui j'aurais pu faire encore plus pour mon équipe, être plus décisif, mais c'était trop compliqué… Je me suis mis dans une grosse bulle pendant une semaine, j'avais beaucoup de sollicitations des médias, j'ai tout refusé. C'était un match très particulier pour moi, je me suis mis dans ma carapace pour préparer au mieux ce match. J'ai beaucoup de copains dans les virages, dans les tribunes... Je pense qu'eux aussi ont été fortement émus », a ajouté Lopes.