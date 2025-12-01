Transfert surprise à l’OM : Une offre va partir !

Axel Cornic

Devenu une pièce centrale du dispositif de Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg est un vrai gros coup pour l’Olympique de Marseille. Mais les prestations de l’international danois semblent avoir fait bonne impression à l’étranger, avec un gros club de Serie A qui aurait l’intention de tenter sa chance au mercato hivernal.

Dans seulement quelques semaines, le mercato ouvrira ses portes et les premières rumeurs ont commencé à circuler autour de l’OM. C’est le cas pour les départs, avec les cadres de Roberto De Zerbi qui semblent attirer l’attention à l’étranger, comme pour Pierre-Emile Højbjerg.

L’OM peut perdre Højbjerg ? En Italie, on parle beaucoup d’un intérêt de la Juventus, qui cherche des renforts à offrir à Luciano Spalletti au mois de janvier. Avec Teun Koopmeineirs replacé au poste de défenseur gauche, une nouvelle solution est recherchée au milieu de terrain et ça pourrait bien venir du joueur de l’OM. Mais ça ne s’annonce pas si simple pour les Bianconeri...