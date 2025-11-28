PSG - Vitinha fait craquer un champion du monde : Le pari dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est la semaine des milieux de terrain dans le football français en Coupes d'Europe. Mercredi, Vitinha a signé une prouesse jusque-là jamais connu pour lui en marquant trois buts face à Tottenham (5-3) en saison régulière de Ligue des champions. Le lendemain, en Ligue Europa, le milieu de terrain du PSG a été imité par le milieu de l'OL Corentin Tolisso. Le champion du monde passe aux aveux, admettant avoir émis un souhait après la prestation XXL de Vitinha.

Certes, les attaquants du PSG peinent à marquer en Ligue des champions en ce mois de novembre. Que ce soit contre le Bayern Munich (1-2) ou Tottenham (5-3), seuls Willian Pacho et le trio de milieux de terrain à savoir Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves ont trouvé le chemin des filets. Face aux Spurs, le troisième au classement du Ballon d'or 2025 a signé une prestation inédite jusqu'ici dans sa carrière avec un triplé.

«Je ne pensais jamais pouvoir marquer un triplé» « L'équipe était incroyable et je félicite tout le monde, les joueurs qui ont joué, les joueurs qui sont rentrés et qui ont beaucoup aidé, et les joueurs qui ne sont pas rentrés aussi qui sont importants. Ce n'est pas mon meilleur match, mais bien sûr que c'est inoubliable. Et je vais m'en souvenir toute ma vie parce que je ne pensais jamais pouvoir marquer un triplé ». a reconnu Vitinha en zone mixte mercredi soir, lui qui n'avait jamais célébré de coup du chapeau depuis ses débuts à Porto.