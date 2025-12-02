Le boss du PSG annonce un mercato de folie !

Amadou Diawara

Lors de la cérémonie du Golden Boy 2025, Luis Campos a reçu un prix. En effet, le conseiller football du PSG a été sacré meilleur Football Executive. Honoré d'avoir été récompensé, Luis Campos a fait passer un message fort, avant de se lâcher sur le mercato.

Ce lundi, Tuttosport a organisé le gala du Golden Boy 2025. Lors de cette soirée, plusieurs membres du PSG ont été récompensés. En effet, Désiré Doué a été sacré meilleur joueur de moins de 21 ans, Nasser Al-Khelaïfi a remporté le titre de meilleur président, et Luis Campos celui de meilleur Football Executive.

PSG : Luis Campos est le meilleur Football Executive Après avoir reçu son trophée, Luis Campos s'est totalement enflammé. Dans la foulée, le conseiller football du PSG a affirmé qu'il préparait un mercato XXL pour bâtir une équipe encore plus solide à Paris.