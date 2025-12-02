Le boss du PSG annonce un mercato de folie !

Lors de la cérémonie du Golden Boy 2025, Luis Campos a reçu un prix. En effet, le conseiller football du PSG a été sacré meilleur Football Executive. Honoré d'avoir été récompensé, Luis Campos a fait passer un message fort, avant de se lâcher sur le mercato.
Ce lundi, Tuttosport a organisé le gala du Golden Boy 2025. Lors de cette soirée, plusieurs membres du PSG ont été récompensés. En effet, Désiré Doué a été sacré meilleur joueur de moins de 21 ans, Nasser Al-Khelaïfi a remporté le titre de meilleur président, et Luis Campos celui de meilleur Football Executive.
PSG : Luis Campos est le meilleur Football Executive
Après avoir reçu son trophée, Luis Campos s'est totalement enflammé. Dans la foulée, le conseiller football du PSG a affirmé qu'il préparait un mercato XXL pour bâtir une équipe encore plus solide à Paris.
«Nous avons la capacité de construire une bonne équipe»
« Je suis très heureux, je remercie ma famille et tous ceux qui ont travaillé avec moi. Remporter ce prix dans un pays de football comme l’Italie est très important. Le club a transformé son projet grâce à la confiance du président, nous avons trouvé un entraîneur incroyable et nous avons la capacité de construire une bonne équipe, un groupe sérieux qui représente l’harmonie du football. Le plus difficile est de continuer sur cette lancée, mais nous sommes prêts », a déclaré Luis Campos, le conseiller football du PSG, à Tuttosport.