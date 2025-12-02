PSG : «J’ai passé un an et demi avec lui» : Luis Enrique met fin à leur relation, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une relation qui n'aura duré que la moitié de trois ans. L'histoire entre Marco Asensio et Luis Enrique a pris fin à l'hiver dernier. Après être passé par Aston Villa et figurant à présent dans l'effectif de Fenerbahçe, l'ancien joueur du Real Madrid est revenu sur la fin de son aventure à Paris, mais ne dispose pas de la raison. Explications.

Luis Enrique a eu Marco Asensio sous ses ordres une première fois lors de son temps passé sur le banc de touche de la sélection espagnole entre 2018 et 2022. Après quoi, les deux hommes se sont retrouvés au PSG lorsqu'à l'été 2023, le technicien espagnol a pris les rênes de l'effectif parisien et qu'Asensio a quitté le Real Madrid afin de rejoindre le PSG.

«C'est peut-être une question à laquelle il peut répondre» Néanmoins, après seulement 18 mois dans la capitale, Marco Asensio a été poussé vers la sortie une première fois en prêt à Aston Villa l'hiver dernier puis définitivement à Fenerbahçe à l'intersaison. La raison de cette séparation soudaine ? L'international espagnol n'en sait pas plus que le grand public. « Mon aventure au PSG ? Les débuts ont été très bons, puis j'ai été victime d'une blessure qui m'a immobilisé pendant deux mois, mais nous avons bien terminé la saison. L'année suivante a bien commencé, mais du jour au lendemain, je ne comptais plus pour l'entraîneur et je voulais profiter du football, c'est pourquoi j'ai cherché une solution. Que s’est-il passé avec Luis Enrique ? Honnêtement, à ma connaissance, il ne s'est rien passé. C'est peut-être une question à laquelle il peut répondre ».