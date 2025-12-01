Mercato - Désiré Doué : La décision radicale du PSG !

Sous contrat jusqu'en 2029, Désiré Doué sort d'une première saison éblouissante au PSG. A tel point que certaines informations ont circulé pour déjà annoncer des discussions pour une prolongation de contrat. Cependant, le PSG aurait décidé d'attendre avant d'acter de premières négociations.
Compte tenu de sa première saison exceptionnelle au PSG, Désiré Doué a été désigné Golden Boy européen. Une situation qui aurait convaincu les Parisiens de démarrer des discussions pour une prolongation de contrat. Cependant, selon l'insider Djamel, généralement très bien renseigné sur le PSG, l'international français, dont le contrat court jusqu'en 2029, n'a pas encore entamé de négociations avec le club de la capitale.
Le PSG n'a toujours pas débuté les discussions avec Doué
« À l’instant T, il n’y a pas vraiment de discussions autour de Désiré Doué. Le PSG avance surtout sur des dossiers jugés prioritaires, comme Barcola, Dembélé, Ruiz, Mayulu ou encore Mbaye, tous concernés par des discussions contractuelles », écrit-il sur X avant de poursuivre.
«À l’instant T, il n’y a pas vraiment de discussions autour de Désiré Doué»
« Son contrat court jusqu’en 2029, contrairement aux dossiers que je cite dans mon tweet, donc ce n’est pas un dossier prioritaire pour le moment. Ça arrivera sûrement bientôt car il est très apprécié au club, mais à l’instant T il n’y a pas vraiment de discussion », ajoute Djamel.