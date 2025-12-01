Neymar - PSG : L'accord secret en privé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Neymar n'a pas nécessairement gardé un bon souvenir de son passage au PSG, le Brésilien aurait carrément tenté de convaincre Vinicius Junior de ne pas rejoindre le club parisien ben que sa situation au Real Madrid ne devienne compliquée.

Passé par le PSG entre 2017 et 2023 avant de rejoindre Al-Hilal pour 90M€, Neymar n'a pas répondu aux attentes suscitées par son transfert record. Par conséquent, le Brésilien a quitté Paris par la petite porte et ne garde donc pas un très bon souvenir de son passage dans la capitale.

Neymar conseille à Vinicius de ne pas signer au PSG ! C'est la raison pour laquelle, selon les informations d'Ok Diario, Neymar aurait conseillé à son amis Vinicius Junior de ne pas faire la même erreur que lui lorsqu'il avait décidé de sortir de l'ombre de Lionel Messi afin de s'engager avec le PSG. Reste désormais à savoir si le joueur du Real Madrid, désormais en retrait depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, écoutera les conseils de son compatriote.