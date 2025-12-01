Neymar - PSG : L'accord secret en privé !

Alors que Neymar n'a pas nécessairement gardé un bon souvenir de son passage au PSG, le Brésilien aurait carrément tenté de convaincre Vinicius Junior de ne pas rejoindre le club parisien ben que sa situation au Real Madrid ne devienne compliquée.
Passé par le PSG entre 2017 et 2023 avant de rejoindre Al-Hilal pour 90M€, Neymar n'a pas répondu aux attentes suscitées par son transfert record. Par conséquent, le Brésilien a quitté Paris par la petite porte et ne garde donc pas un très bon souvenir de son passage dans la capitale.
Neymar conseille à Vinicius de ne pas signer au PSG !
C'est la raison pour laquelle, selon les informations d'Ok Diario, Neymar aurait conseillé à son amis Vinicius Junior de ne pas faire la même erreur que lui lorsqu'il avait décidé de sortir de l'ombre de Lionel Messi afin de s'engager avec le PSG. Reste désormais à savoir si le joueur du Real Madrid, désormais en retrait depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, écoutera les conseils de son compatriote.
La prolongation de Vinicius au Real Madrid se complique
Ce qui est loin d'être une certitude. Et pour cause, la prolongation de Vinicius Junior semble très mal engagée compte tenu de sa relation avec Xabi Alonso qui s'est dégradée depuis l'arrivée du technicien espagnol sur le banc du Real Madrid. Malgré l'intervention de Neymar, l'avenir de Vinicius Junior devrait donc animer le mercato dans les prochaines semaines.