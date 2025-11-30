Neymar : Le gros craquage à l’étranger !

Alors que Santos est en pleine opération maintien, Neymar a retrouvé le sourire. Buteur et passeur décisif face à Sport Recife, la star de 33 ans a permis aux siens de sortir de la zone rouge. Après la rencontre, l’ancienne vedette du PSG n’a pas hésité à pousser un coup de gueule autour de son état de santé.
Le roi est de retour ? Critiqué au cours des dernières semaines alors que Santos vit une situation très compliquée en championnat, Neymar a prouvé qu’il pouvait encore faire la différence. Cette nuit, l’ancienne star du PSG s’est montrée décisive avec un but et une passe décisive. Homme du match, Neymar a tenu à recadrer certains journalistes après la rencontre, alors que la presse annonçait que ce dernier prenait de gros risques physiques en jouant ce match.
« Honnêtement, tout ne va pas bien »
« Physiquement, je vais bien, je me sens de mieux en mieux. Cette blessure est regrettable et agaçante, certes, mais elle ne m’empêchera pas de jouer. Honnêtement, tout ne va pas bien », a d’abord confié Neymar, relayé par Foot Mercato, avant de poursuivre.
« Ils inventent beaucoup de choses et ça me rend triste et bouleversé »
« Mais les personnes qui doivent être au courant de ma blessure sont les médecins du club, moi-même et mon staff. Ils (les médias, ndlr) inventent beaucoup de choses et ça me rend triste et bouleversé. Je suis un être humain. Et aucun être humain ne mérite d’entendre les absurdités que j’ai entendues. Vous qui rapportez ces faits, faites attention, car c’est très nocif pour l’esprit humain », conclut le Brésilien.