Neymar : Le gros craquage à l’étranger !

Alors que Santos est en pleine opération maintien, Neymar a retrouvé le sourire. Buteur et passeur décisif face à Sport Recife, la star de 33 ans a permis aux siens de sortir de la zone rouge. Après la rencontre, l’ancienne vedette du PSG n’a pas hésité à pousser un coup de gueule autour de son état de santé.

Le roi est de retour ? Critiqué au cours des dernières semaines alors que Santos vit une situation très compliquée en championnat, Neymar a prouvé qu’il pouvait encore faire la différence. Cette nuit, l’ancienne star du PSG s’est montrée décisive avec un but et une passe décisive. Homme du match, Neymar a tenu à recadrer certains journalistes après la rencontre, alors que la presse annonçait que ce dernier prenait de gros risques physiques en jouant ce match.

« Honnêtement, tout ne va pas bien » « Physiquement, je vais bien, je me sens de mieux en mieux. Cette blessure est regrettable et agaçante, certes, mais elle ne m’empêchera pas de jouer. Honnêtement, tout ne va pas bien », a d’abord confié Neymar, relayé par Foot Mercato, avant de poursuivre.