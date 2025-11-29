PSG : Luis Enrique perturbé, le drame qui le hante

Alexis Brunet

Il y a six ans, Luis Enrique vivait ce qu’il y a peut-être de plus dur pour un père, la perte d’un enfant. Âgée de seulement neuf ans, Xana était malheureusement décédée d’un cancer en 2019, mais elle continue à accompagner le coach du PSG tous les jours. Son absence a toutefois été difficile à vivre dernièrement pour l’entraîneur espagnol, au moment de la date d’anniversaire de cette dernière.

Le 31 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des champions, le PSG avait offert un récital à son public en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan. Les supporters parisiens avaient eux aussi été à la hauteur en donnant de la voix, mais également avec un geste plein de classe. Après la victoire, les ultras du club de la capitale avaient déployé un tifo représentant Luis Enrique avec sa fille Xana, malheureusement décédée d’un cancer en 2019 à l’âge de 9 ans. Une attention qui avait touché l’entraîneur espagnol.

Le souvenir de Xana encore très présent Même si elle est partie il y a déjà six ans, Xana continue de vivre à travers l’esprit de Luis Enrique et de sa famille, mais également grâce à une fondation qui porte son nom. Selon les informations de L’Équipe, le coach du PSG était d’ailleurs un peu perturbé dernièrement à l’approche de la date d’anniversaire de sa petite fille (27 novembre). Un moment souvent compliqué pour l’entraîneur espagnol qui a fait venir certains de ses proches à Paris pour mieux appréhender cette période.