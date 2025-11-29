PSG : Luis Enrique perturbé, le drame qui le hante

Il y a six ans, Luis Enrique vivait ce qu’il y a peut-être de plus dur pour un père, la perte d’un enfant. Âgée de seulement neuf ans, Xana était malheureusement décédée d’un cancer en 2019, mais elle continue à accompagner le coach du PSG tous les jours. Son absence a toutefois été difficile à vivre dernièrement pour l’entraîneur espagnol, au moment de la date d’anniversaire de cette dernière.
Le 31 mai dernier, lors de la finale de la Ligue des champions, le PSG avait offert un récital à son public en s’imposant 5-0 contre l’Inter Milan. Les supporters parisiens avaient eux aussi été à la hauteur en donnant de la voix, mais également avec un geste plein de classe. Après la victoire, les ultras du club de la capitale avaient déployé un tifo représentant Luis Enrique avec sa fille Xana, malheureusement décédée d’un cancer en 2019 à l’âge de 9 ans. Une attention qui avait touché l’entraîneur espagnol.
Le souvenir de Xana encore très présent
Même si elle est partie il y a déjà six ans, Xana continue de vivre à travers l’esprit de Luis Enrique et de sa famille, mais également grâce à une fondation qui porte son nom. Selon les informations de L’Équipe, le coach du PSG était d’ailleurs un peu perturbé dernièrement à l’approche de la date d’anniversaire de sa petite fille (27 novembre). Un moment souvent compliqué pour l’entraîneur espagnol qui a fait venir certains de ses proches à Paris pour mieux appréhender cette période.
Luis Enrique est papa de deux autres enfants
En plus de Xana, Luis Enrique est également le père de deux autres enfants. Une fille prénommée Sira, mais également un garçon du nom de Pacho. Ces derniers viennent d’ailleurs très souvent assister aux matchs du PSG en compagnie de leur mère, Elena Cullell, mariée à l’entraîneur espagnol depuis 1997.