Surprise, un renfort inattendu à l’OM ?

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM, Facundo Medina n’a pas eu tellement l’occasion de montrer son talent aux supporters marseillais. Le défenseur argentin fait face à de nombreuses blessures et il a d’ailleurs rechuté dernièrement. Toutefois, l’ancien joueur du RC Lens prendrait très au sérieux sa rééducation afin de revenir le plus vite possible aider ses coéquipiers.

Lors du dernier mercato estival, l’OM avait copieusement renforcé sa défense centrale. Le club phocéen avait fait venir CJ Egan-Riley, Facundo Medina mais surtout Benjamin Pavard et Nayef Aguerd lors du dernier jour. Deux arrivées indispensables tant le Français et le Marocain apportent leur grande expérience à l'équipe de Roberto De Zerbi.

L’OM doit faire sans Medina L’OM peut également s’estimer heureux d’avoir mis la main sur Nayef Aguerd et Benjamin Pavard, car certains joueurs sont blessés dans ce secteur. C’est notamment le cas de Facundo Medina qui s’est blessé de nombreuses fois depuis son arrivée à Marseille cet été. L’Argentin est touché par des problèmes de cheville et dernièrement il a rechuté. Il devrait faire son retour en début d’année prochaine.