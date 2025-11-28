Départ d'Aubameyang : C'est la panique à l'OM !

Amadou Diawara

Alors que la prochaine Coupe d'Afrique des Nations va démarrer le 21 décembre, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait manquer le déplacement de l'OM sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise le 9 décembre. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi a fait part de son inquiétude avant ce rendez-vous de Ligue des Champions.

Qualifié pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang est tombé dans le groupe F. En effet, les Panthères vont affronter le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Mozambique lors de la phase de groupes de la compétition.

RUSG-OM : Un match à risque Alors que la CAN 2025 aura lieu du 21 décembre au 18 janvier au Maroc, le club présidé par Pablo Longoria a rendez-vous avec l'Union Saint-Gilloise au Lotto Park. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Roberto De Zerbi s'est prononcé sur la potentielle absence de Pierre-Emerick Aubameyang pour la sixième journée de la saison régulière en Ligue des Champions.