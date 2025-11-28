Officiel : L'OM annonce une belle surprise !

Ce vendredi matin, l'OM a dévoilé son tout nouveau maillot. Une quatrième tunique pour cette saison 2025-2026 qui ne sera jamais reportée. Ce samedi soir, l'OM se présentera face au Toulouse FC avec son nouveau maillot doré, et ce, pour la première et dernière fois.
Ce vendredi matin, l'OM a publié un communiqué sur son site officiel. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a annoncé qu'il allait porté un tout nouveau maillot face au Toulouse FC ce samedi soir.
«L'OM et PUMA présentent le nouveau 4ᵉ maillot»
« L'Olympique de Marseille et PUMA présentent aujourd’hui “Marseille Monumentale”, le nouveau 4ᵉ maillot en édition limitée du club. Une création unique qui rend hommage à la ville, à son histoire et à ses symboles les plus chers », a écrit l'OM, avant d'apporter davantage de précisions sur cette nouvelle tunique.
«Ce maillot sera porté une seule fois»
« La couleur dorée de cette tunique rend hommage à celle que la ville surnomme "la Bonne Mère", monument emblématique et repère éternel des Marseillais. Un clin d’oeil fort, alors que le monument s’apprête à rouvrir ses portes au public après plusieurs mois de travaux. Ce maillot sera porté une seule fois par l’équipe première masculine, lors de la rencontre OM – Toulouse FC programmée le samedi 29 novembre 2025 à 21h05 », peut-on lire.