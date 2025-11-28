Officiel : L'OM annonce une belle surprise !

Amadou Diawara

Ce vendredi matin, l'OM a dévoilé son tout nouveau maillot. Une quatrième tunique pour cette saison 2025-2026 qui ne sera jamais reportée. Ce samedi soir, l'OM se présentera face au Toulouse FC avec son nouveau maillot doré, et ce, pour la première et dernière fois.

Ce vendredi matin, l'OM a publié un communiqué sur son site officiel. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a annoncé qu'il allait porté un tout nouveau maillot face au Toulouse FC ce samedi soir.

«L'OM et PUMA présentent le nouveau 4ᵉ maillot» « L'Olympique de Marseille et PUMA présentent aujourd’hui “Marseille Monumentale”, le nouveau 4ᵉ maillot en édition limitée du club. Une création unique qui rend hommage à la ville, à son histoire et à ses symboles les plus chers », a écrit l'OM, avant d'apporter davantage de précisions sur cette nouvelle tunique.