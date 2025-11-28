PSG : Coup de poker avec Pogba, il lâche une grande annonce !

Alexis Brunet

Après Tottenham mercredi, le PSG a rendez-vous avec l’AS Monaco samedi après-midi en Ligue 1. Suspendu pour cette rencontre, le capitaine monégasque Denis Zakaria devra être remplacé et Paul Pogba est une option. Malheureusement pour tous les fans du champion du monde, il y a peu de chances pour qu’il débute la rencontre si l’on en croit son entraîneur.

Samedi après-midi, c’est une affiche de prestige qui attend les amateurs de Ligue 1. Après leur match de Ligue des champions, l’AS Monaco et le PSG se retrouvent pour l’un des chocs de la quatorzième journée de championnat. Forcément, tous les supporters de l’ASM espèrent que Paul Pogba sera de la partie face aux Parisiens.

« On va dans le bon sens » Denis Zakaria suspendu, Paul Pogba est forcément une option pour remplacer le Suisse. Malheureusement, ce n’est pas le choix que devrait faire Sébastien Pocognoli, comme l’a laissé entendre le coach de l’ASM en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Paul est certainement une option de par sa position et son profil, mais il va falloir faire les choses par étape au niveau physique. On va dans le bon sens, on espère tout doucement pousser vers plus de minutes sur le terrain. »