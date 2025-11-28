Kylian Mbappé : Jackpot à 506M€ !

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année 2025, le Real Madrid est le club qui a vendu le plus de maillots. Avec un total 3,1 millions de tuniques écoulées, le club de Kylian Mbappé fait mieux que le FC Barcelone ou encore le PSG. D'ailleurs, le Real Madrid a touché plus de 500M€ de revenus marketing la saison dernière.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a un peu plus d'un an. Depuis sa signature à la Maison-Blanche, ses maillots - ainsi que ceux de ses coéquipiers - ont fait fureur.

Le Real Madrid, leader marketing à l'échelle mondiale Selon une étude de l’agence Euroméricas Sport Marketing, le Real Madrid est le club qui a vendu le plus de maillots depuis le début de l'année 2025. Avec près de 3,133 millions de tuniques écoulées, la Maison-Blanche devance le FC Barcelone de Joan Laporta (2,94 millions) et le PSG de Nasser Al-Khelaïfi (2,546 millions).