Nouvelle star au PSG : Coup de tonnerre pour le prochain mercato estival ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le collimateur du PSG qui envisage d'attirer un nouveau renfort défensif lors du prochain mercato estival, Ibrahima Konaté était également courtisé par le Real Madrid ces dernières semaines. Mais le club espagnol a finalement décidé de lâcher l'affaire pour le défenseur central français de Liverpool, ce qui redistribue donc totalement les cartes en vue du mercato estival 2026.

Au même titre que son compère de l'équipe de France Dayot Upamecano au Bayern Munich, Ibrahima Konaté arrivera au terme de son contrat avec Liverpool en juin prochain. Le défenseur central de 26 ans semble d'ailleurs avoir l'embarras du choix pour son avenir puisque le PSG ainsi que le Real Madrid sont annoncés sur ses traces depuis quelques semaines, mais ce dossier vient de connaitre un gros coup de tonnerre.

Le Real se retire pour Konaté Selon les révélations du média anglais The Athletic, le Real Madrid aurait fait savoir à Liverpool qu'il s'était retiré de la course à la signature d'Ibrahima Konaté et qu'il ne tenterait donc pas sa chance avec le défenseur central de l'équipe de France en fin de saison. Une nouvelle qui relance donc potentiellement les plans du PSG et de Liverpool en vue du prochain mercato estival.