PSG : Prison, Cambriolage… Grande annonce pour cette star !

Il y a quelques années, lorsqu’il évoluait au PSG, Gianluigi Donnarumma avait été victime d’un cambriolage. Les auteurs présumés étaient repartis avec plus de 500 000€ d’objets et l’affaire est toujours. Dernièrement, trois nouveaux suspects ont toutefois été écoutés dans cette affaire et, chose surprenante, ils sont actuellement tous en prison et ont donc dû être extraits de leur cellule.
Lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma a été contraint de quitter le PSG. Le gardien de but a été poussé vers la sortie et il a donc dû se trouver un nouveau point de chute du côté de Manchester City. Un vrai crève-cœur pour l’Italien qui était très attaché au club de la capitale et à la ville de Paris.
Donnarumma avait été cambriolé à Paris
Si Gianluigi Donnarumma garde évidemment de très nombreux bons souvenirs de Paris, il y en a également d’autres qu’il préférerait oublier. Le 21 juillet 2023, l’ancien portier du PSG avait été victime d’un cambriolage de la part d’une équipe de voleurs. Les auteurs des faits avaient menacé et frappé le gardien de but ainsi que sa compagne et étaient par la suite repartis avec un butin estimé à 500 000€.
Trois suspects interpellés
Depuis, le temps est passé, mais il y a du nouveau dans cette affaire. D’après les informations du Parisien, trois nouveaux suspects ont été interpellés mardi 25 novembre. Ces derniers ont dû être extraits de leur cellule car ils se trouvent actuellement en prison pour d’autres faits. Après 48H de garde à vue, ils ont été présentés à un juge d’instruction qui les a mis en examen. Depuis ils ont de nouveau été placés en détention provisoire et ils ont rejoint leur cellule. Affaire à suivre…