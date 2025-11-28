PSG : Prison, Cambriolage… Grande annonce pour cette star !

Alexis Brunet

Il y a quelques années, lorsqu’il évoluait au PSG, Gianluigi Donnarumma avait été victime d’un cambriolage. Les auteurs présumés étaient repartis avec plus de 500 000€ d’objets et l’affaire est toujours. Dernièrement, trois nouveaux suspects ont toutefois été écoutés dans cette affaire et, chose surprenante, ils sont actuellement tous en prison et ont donc dû être extraits de leur cellule.

Lors du dernier mercato estival, Gianluigi Donnarumma a été contraint de quitter le PSG. Le gardien de but a été poussé vers la sortie et il a donc dû se trouver un nouveau point de chute du côté de Manchester City. Un vrai crève-cœur pour l’Italien qui était très attaché au club de la capitale et à la ville de Paris.

Donnarumma avait été cambriolé à Paris Si Gianluigi Donnarumma garde évidemment de très nombreux bons souvenirs de Paris, il y en a également d’autres qu’il préférerait oublier. Le 21 juillet 2023, l’ancien portier du PSG avait été victime d’un cambriolage de la part d’une équipe de voleurs. Les auteurs des faits avaient menacé et frappé le gardien de but ainsi que sa compagne et étaient par la suite repartis avec un butin estimé à 500 000€.