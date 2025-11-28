Catastrophe au RC Lens, il finit à l’hôpital !

Alexis Brunet

On ne devrait pas revoir Jonathan Gradit sur les pelouses de Ligue 1 avant la saison prochaine. Ce vendredi, le défenseur central a été victime d’une fracture fermée du tibia-péroné à l’entraînement du RC Lens. Pris en charge par les pompiers, le joueur de 33 ans a été conduit à l’hôpital où il doit se faire opérer.

Actuellement troisième de Ligue 1, le RC Lens réalise un excellent début de saison. Pour espérer continuer à ce rythme et accrocher une place européenne, l’équipe de Pierre Sage devra pouvoir compter sur toutes ses forces mais malheureusement cela ne sera pas le cas. Un cadre de l’équipe nordiste devrait être absent pendant de longs mois.

Grosse blessure pour Gradit Ce vendredi, par le biais d’un communiqué, le RC Lens a informé ses supporters du fait que Jonathan Gradit s’était sérieusement blessé à l’entraînement. Le défenseur central souffre d’une fracture fermée du tibia-péroné et son indisponibilité devrait s’étendre jusqu’à la fin de la saison. « Coup dur pour le groupe artésien. Sévèrement touché à la jambe droite à l’entraînement ce vendredi, Jonathan Gradit a été victime d’une fracture fermée du tibia-péroné et subira une intervention chirurgicale dans les prochaines heures. Le défenseur lensois observera une période de convalescence de plusieurs mois. L’ensemble du Racing est tourné vers son numéro 24 et lui apporte son soutien, fidèle et chaleureux, dans cette épreuve difficile. »