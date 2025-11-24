Insulté au RC Lens, «il y a des co** partout» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ancien attaquant star de l’OL, Sidney Govou est aujourd'hui un des consultants vedettes de Canal+, notamment les soirs de Ligue des champions. Si ses commentaires sur le PSG lui avaient valu des insultes sur les réseaux sociaux la saison dernière, cela ne lui est jamais arrivé dans un stade, mis à part une fois dans celui du RC Lens.

Accusé d’être « pro-PSG », Sidney Govou avait été victime d’insultes sur les réseaux sociaux en avril dernier, après la victoire du club de la capitale à Arsenal (0-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions. Ses commentaires élogieux envers Luis Enrique et le PSG n’avaient pas été très appréciés par certains, pour la plupart des supporters de l’OM et de l’OL.

« Une seule fois, un mec m’a insulté » « Supporters lyonnais‚ marseillais etc. Je ne suis pas Parisien mais j’aime le foot et ce que propose ce PSG est exceptionnel. Malgré vos insultes, je ne m’empêcherai jamais de le dire. Le jour où vos équipes seront à ce niveau, je le dirai aussi avec plus de plaisir pour l’OL quand même », avait répondu Sidney Govou.