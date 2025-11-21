RC Lens : Le coup de foudre avec un champion du monde !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il fait probablement partie des plus grands joueurs issus du centre de formation du RC Lens, club qu'il a quitté en 2011 pour rejoindre le Real Madrid. Cependant, Raphaël Varane n'en oublie pas les Sang-et-Or comme il le confie dans une interview accordée à la presse espagnole.

Champion du monde 2018, Raphaël Varane doit beaucoup au RC Lens, son club formateur, qu'il a quitté en 2011 pour rejoindre le Real Madrid et écrire le début de son histoire en Espagne. Conscient de ce qu'il doit aux Sang-et-Or, Varane ne manque pas de rendre hommage au club lensois.

Varane : Le beau message au RC Lens « Bien sûr que je me considère comme un pur produit du RC Lens, j'y ai joué de 9 à 18 ans. Le RC Lens m'a formé en tant que footballeur et j'en garde d'excellents souvenirs. Je me souviens aussi des moments difficiles, car ce n'est pas facile de quitter sa famille à 13 ans. Et il faut faire beaucoup de sacrifices pour arriver au sommet. C'est un club très familial. La ville compte 30 000 habitants et le stade, qui peut accueillir 38 000 personnes, affiche complet depuis une vingtaine de matchs consécutifs. Toute la région soutient Lens à fond, car c'est un club qui a une identité très forte. C'est une région minière et donc il y a là-bas des gens qui travaillent dur et qui ont beaucoup transpiré pour gagner leur vie. Et les supporters sont très attachés au club », confie-t-il dans une interview accordée à AS.