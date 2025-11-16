OM - RC Lens : Greenwood remplace Thauvin, l'annonce officielle !

Amadou Diawara

Promu en Ligue 1 avec le Paris FC, Ilan Kebbal a réalisé un début de saison tonitruant. A tel point qu'il a été nommé joueur du mois d'aout. En septembre, c'est Florian Thauvin (RC Lens) qui a été sacré. Et aujourd'hui, c'est au tour de Mason Greenwood (OM) d'être récompensé.

Grâce à sa deuxième place en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a composté son billet pour rejoindre l'élite. Dès ses premiers matchs en Ligue 1, Ilan Kebbal (27 ans) s'est particulièrement illustré. Auteur de trois buts et d'une passe décisive en championnat de France, l'ailier droit du PFC a été élu joueur du mois d'aout.

Ligue 1 : Thauvin a été élu joueur du mois de septembre Au mois de septembre, c'est Florian Thauvin (32 ans) qui s'est démarqué. Transféré de l'Udinese au RC Lens lors du dernier mercato estival, l'ancien pensionnaire de l'OM a régalé son équipe. A tel point qu'il a succédé à Ilan Kebbal en tant que joueur du mois en Ligue 1.