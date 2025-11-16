Aubameyang : La fin du rêve, l’OM est prévenu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pierre-Emerick Aubameyang a vu ses espoirs de Coupe du monde s'envoler après la défaite du Gabon face au Nigeria (1-4 a.p.). L’Olympique de Marseille doit-il craindre de retrouver l’attaquant de 36 ans dans un mauvais état sur le plan mental ? Son ancien sélectionneur, Patrice Neveu, reste optimiste quant à sa capacité à rebondir.

C’était sa dernière chance de participer à une Coupe du monde. Vendredi, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang s’est incliné après prolongation face au Nigeria (1-4, a.p.), qui défiera de son côté la RD Congo ce dimanche soir en finale des barrages africains. Une grosse désillusion pour l’attaquant de l’OM, âgé de 36 ans. De quoi le plomber moralement ? Patrice Neveu, son ancien sélectionneur, n’y croit pas.

« Il va vite digérer cet échec » « Pierre-Emerick est un grand compétiteur. Il a une qualité difficile à expliquer, qui différencie les bons des grands joueurs. C'est cette capacité à savoir tourner la page, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ce talent invisible qui vous aide à jouer tous les trois jours avec la même motivation, Il va vite digérer cet échec, se reconcentrer sur l'OM, et continuer de nous montrer le nouveau joueur qu'il est », confie auprès de La Provence celui qui est resté proche du clan Aubameyang.