OM - Benatia : Le grand mensonge ?

Récemment, L’Equipe avait accordé un article à la montée en puissance à l’OM de Medhi Benatia et sa prise de pouvoir au sein du club phocéen. A l’occasion de celui-ci, le quotidien sportif assurait alors avoir sollicité l’OM, qui n’aurait pas voulu donner suite. Mais voilà qu’aujourd’hui, la version olympienne n’est pas la même.

« Comment Medhi Benatia a pris le pouvoir à l’OM ». Voilà comment L’Equipe avait titré son article consacré à Medhi Benatia il y a quelques jours de cela. Le quotidien sportif y faisait alors de nombreuses révélations sur comment le directeur du football à l’OM avait pris du galon à Marseille. « Sollicité, le club n'a pas souhaité apporter de précisions sur le sujet », était-il également expliqué.

« Le club n'a pas été sollicité avant la publication de l’article" Mais voilà que l’OM conteste cette version. En effet, dans un droit de réponse à l’article de L’Equipe, le club phocéen a fait savoir : « Contrairement à la mention figurant en note, le club n'a pas été sollicité avant la publication de l'article. L'Olympique de Marseille regrette, en outre, qu'un échange préalable ayant permis d'éviter plusieurs erreurs factuelles n'ait pas eu lieu ».