OM : Pavard avec Rabiot, le départ surprise !

Amadou Diawara

Grâce à sa victoire contre l'Ukraine, la France est mathématiquement qualifiée pour la Coupe du Monde 2026. Pour cette compétition, Didier Deschamps compte faire appel à Adrien Rabiot. Et pour la dernière place en défense centrale, le sélectionneur des Bleus hésite entre Benjamin Pavard et Lucas Hernandez.

Ce jeudi soir, l'équipe de France n'a laissé aucune chance à l'Ukraine. En effet, les Bleus se sont imposés 4-0 au Parc des Princes. Grâce à cette victoire, les Tricolores sont mathématiquement qualifiés pour la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Coupe du Monde 2026 : Rabiot dans la liste de Deschamps ? Si la France se déplace en Azerbaïdjan ce dimanche - et ce, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires à la Coupe du monde - Didier Deschamps pense déjà à cet été. En effet, le sélectionneur de la France a déjà une idée bien précise des joueurs qu'il va convoquer pour la compétition organisée en Amérique du Nord.