OM - Officiel : Un international anglais à Marseille, la surprise que personne n'a vu venir !
Sur ses réseaux sociaux, l'OM a officialisé la venue surprise d'Adam Lallana à Marseille. Après avoir évolué deux saisons à Brighton, il est resté très proche de Roberto De Zerbi. Les deux hommes ont été ravis de se retrouver à la Commanderie comme le montrent les images.

Pendant la trêve internationale, les joueurs de l'OM non convoqués par leur sélection poursuivre leur entraînement à la Commanderie et ont pu recevoir la visite d'un invité inattendu comme l'a publié le club phocéen sur ses réseaux sociaux.

Adam Lallana de passage à Marseille...

En effet, sur X, l'OM a publié une série de photos avec la légende suivante : « Adam Lallana est notre invité spécial ». L'ancien international anglais était effectivement présent à la Commanderie jeudi pour assister à l'entraînement des Marseillais qui ne sont pas retenus en sélection. Une surprise qui a du ravir Roberto De Zerbi.

... les retrouvailles avec Roberto De Zerbi

Et pour cause, Adam Lallana a évolué durant deux saisons sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton entre 2022 et 2024, ce qui explique ce lien fort entre les deux hommes. L'ancien joueur de Liverpool, qui est désormais entraîneur adjoint à Southampton, a d'ailleurs semblé très heureux de retrouver son ancien coach comme en témoignent les photos sur lesquelles ont les voit se prendre dans les bras.

