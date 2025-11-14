OM - Officiel : Un international anglais à Marseille, la surprise que personne n'a vu venir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sur ses réseaux sociaux, l'OM a officialisé la venue surprise d'Adam Lallana à Marseille. Après avoir évolué deux saisons à Brighton, il est resté très proche de Roberto De Zerbi. Les deux hommes ont été ravis de se retrouver à la Commanderie comme le montrent les images.

Pendant la trêve internationale, les joueurs de l'OM non convoqués par leur sélection poursuivre leur entraînement à la Commanderie et ont pu recevoir la visite d'un invité inattendu comme l'a publié le club phocéen sur ses réseaux sociaux.

Adam Lallana de passage à Marseille... En effet, sur X, l'OM a publié une série de photos avec la légende suivante : « Adam Lallana est notre invité spécial ». L'ancien international anglais était effectivement présent à la Commanderie jeudi pour assister à l'entraînement des Marseillais qui ne sont pas retenus en sélection. Une surprise qui a du ravir Roberto De Zerbi.