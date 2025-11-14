OM - «Quelque chose d’extraordinaire» : Il confirme un énorme coup !

Depuis quelques mois, l'OM a décidé de faire de Medhi Benatia son directeur sportif. Un choix qui porte ses fruits et qui est unanimement salué à Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg confirme cette tendance et annonce même du lourd pour le futur du club phocéen.
Arrivé en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt durant l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg connaît le fonctionnement des grands clubs européens puisqu'il a également évolué au Bayern Munich. Mais il n'a toutefois pas été déçu de ce qu'il a trouvé à l'OM, notamment grâce au travail impressionnant de Medhi Benatia.
Hojbjerg s'enflamme pour Benatia
« Benatia ? En tant que dirigeant, je le vois un peu comme le joueur. Il arrive très vite au point important, il analyse très bien les choses. Comme c'est un défenseur, il regarde les choses de l’arrière, il voit tout, et ça lui va très bien. Ce qu'il a fait ici avec Pablo (Longoria), le coach (Roberto de Zerbi) et tout l'environnement, c'est quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai connu de grands clubs, mais non, je n’ai pas la recette du grand dirigeant (rires) », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.
«C'est quelque chose d’extraordinaire»
« J’ai connu des gens, j'ai connu des dirigeants aussi. Et oui, Medhi vient de commencer, Il a fait une grande carrière de footballeur. Je crois que sa carrière de dirigeant peut être très belle aussi. Longoria ? J'apprécie beaucoup, c’est un monsieur très intelligent. Et ce qui m'a surpris aussi, c'est un mec très calme, très posé et avec un grand cœur. Au début de la saison dernière, quand je lui parlais de choses, il était très ouvert, il était très chaleureux. Attention, je n’ai jamais cru que c’était un mec froid qui ne faisait pas attention aux gens, mais j’ai beaucoup apprécié son comportement envers les autres », ajoute Pierre-Emile Hojbjerg.