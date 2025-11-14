OM - «Quelque chose d’extraordinaire» : Il confirme un énorme coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques mois, l'OM a décidé de faire de Medhi Benatia son directeur sportif. Un choix qui porte ses fruits et qui est unanimement salué à Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg confirme cette tendance et annonce même du lourd pour le futur du club phocéen.

Arrivé en provenance de Tottenham sous la forme d'un prêt durant l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg connaît le fonctionnement des grands clubs européens puisqu'il a également évolué au Bayern Munich. Mais il n'a toutefois pas été déçu de ce qu'il a trouvé à l'OM, notamment grâce au travail impressionnant de Medhi Benatia.

Hojbjerg s'enflamme pour Benatia « Benatia ? En tant que dirigeant, je le vois un peu comme le joueur. Il arrive très vite au point important, il analyse très bien les choses. Comme c'est un défenseur, il regarde les choses de l’arrière, il voit tout, et ça lui va très bien. Ce qu'il a fait ici avec Pablo (Longoria), le coach (Roberto de Zerbi) et tout l'environnement, c'est quelque chose d’extraordinaire. Oui, j’ai connu de grands clubs, mais non, je n’ai pas la recette du grand dirigeant (rires) », confie-t-il dans une interview accordée à Onze Mondial, avant de poursuivre.