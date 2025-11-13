OM : Aguerd remplacé par un joueur de Ligue 1, c'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Touché par une pubalgie, Nayef Aguerd a toutefois été convoqué par Walid Regragui pour les deux prochains matches amicaux du Maroc. Néanmoins, conscient de la situation délicate du défenseur de l'OM, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a tout de même appelé un autre axial à savoir le joueur du Stade Rennais Abdelhamid Aït Boudlal.

Sorti sur blessure contre Brest (3-0), Nayef Aguerd inquiète très sérieusement du côté de l'OM. Il faut dire que l'international marocain s'est imposé comme un titulaire indiscutable à Marseille où il est arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de West Ham. Par conséquent, Roberto De Zerbi ne cachait pas son inquiétude.

De Zerbi très inquiet pour Aguerd « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », confiait-il en conférence de presse.