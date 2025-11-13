OM : Aguerd remplacé par un joueur de Ligue 1, c'est officiel !

Touché par une pubalgie, Nayef Aguerd a toutefois été convoqué par Walid Regragui pour les deux prochains matches amicaux du Maroc. Néanmoins, conscient de la situation délicate du défenseur de l'OM, le sélectionneur des Lions de l'Atlas a tout de même appelé un autre axial à savoir le joueur du Stade Rennais Abdelhamid Aït Boudlal.
Sorti sur blessure contre Brest (3-0), Nayef Aguerd inquiète très sérieusement du côté de l'OM. Il faut dire que l'international marocain s'est imposé comme un titulaire indiscutable à Marseille où il est arrivé dans les dernières heures du mercato en provenance de West Ham. Par conséquent, Roberto De Zerbi ne cachait pas son inquiétude.
De Zerbi très inquiet pour Aguerd
« Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer », confiait-il en conférence de presse.
Regragui convoque son remplçant
Et pourtant, Nayef Aguerd a tout de même été convoqué par Walid Regragui pour affronter le Mozambique et l'Ouganda en match amical. Cependant, le sélectionneur des Lions de l'Atlas est conscient de la situation du défenseur de l'OM et a donc décidé d'appeler son remplaçant. Ainsi, le défenseur du Stade Rennais Abdelhamid Aït Boudlal a été convoqué pour prévenir une éventuelle défaillance de Nayef Aguerd.