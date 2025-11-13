Un joueur «capital» annoncé à l’OM

De retour à l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a l’ambition d’emmener le Gabon en Amérique, pour la première Coupe du monde de son histoire. Interrogé par L’Équipe, son sélectionneur Thierry Mouyouma souligne l'importance de l'attaquant, tant pour sa technique que pour son leadership déterminant sur le terrain.
A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM, une année après son départ vers l’Arabie saoudite. Les ambitions du Gabonais sont grandes avec son club, après une première aventure phocéenne réussie sur le plan personnel mais très compliquée collectivement, ainsi qu'avec sa sélection à quelques mois de la Coupe du monde que n’a jamais disputé le Gabon.
« L’absence de brassard ? Ça lui a retiré un peu de pression »
L’histoire entre Aubameyang et le Gabon n’a pas toujours été simple et peut aujourd’hui s’achever de la meilleure des manières en Amérique. Interrogé par L’Équipe, Thierry Mouyouma, le sélectionneur, a évoqué l’importance de l’attaquant dans le groupe : « Quand je suis arrivé, je lui ai dit que le capitaine, ce sera sur le modèle du droit d'aînesse, sur l'esprit de famille gabonais. Bruno (Ecuele Manga) était l'ancien donc c'est lui qui l'a pris. Et ça lui a retiré un peu de pression »
« L'homme est charmant, toujours à l'écoute »
« C'est quelqu'un de plus introverti mais un leader technique. L'homme est charmant, toujours à l'écoute. Je pensais même que je pourrais avoir des soucis d'ego vu sa carrière mais pas du tout. Il est toujours arrivé tôt au regroupement, a été très sérieux. Il encourage mais s'il n'est pas content, il le montre, poursuit Mouyouma, élogieux à l’égard de l’attaquant de l’OM. C'est quelqu'un de capital. Je lui ai expliqué au départ que l'équipe était au-dessus de tout et que je me moquais de ce qui s'était passé avant, que je n'étais pas comptable des soucis mais que je serais intransigeant avec tout le monde. »