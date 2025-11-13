Un joueur «capital» annoncé à l’OM

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à l’Olympique de Marseille durant le dernier mercato estival, Pierre-Emerick Aubameyang a l’ambition d’emmener le Gabon en Amérique, pour la première Coupe du monde de son histoire. Interrogé par L’Équipe, son sélectionneur Thierry Mouyouma souligne l'importance de l'attaquant, tant pour sa technique que pour son leadership déterminant sur le terrain.

A 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang a fait son retour à l’OM, une année après son départ vers l’Arabie saoudite. Les ambitions du Gabonais sont grandes avec son club, après une première aventure phocéenne réussie sur le plan personnel mais très compliquée collectivement, ainsi qu'avec sa sélection à quelques mois de la Coupe du monde que n’a jamais disputé le Gabon.

« L’absence de brassard ? Ça lui a retiré un peu de pression » L’histoire entre Aubameyang et le Gabon n’a pas toujours été simple et peut aujourd’hui s’achever de la meilleure des manières en Amérique. Interrogé par L’Équipe, Thierry Mouyouma, le sélectionneur, a évoqué l’importance de l’attaquant dans le groupe : « Quand je suis arrivé, je lui ai dit que le capitaine, ce sera sur le modèle du droit d'aînesse, sur l'esprit de famille gabonais. Bruno (Ecuele Manga) était l'ancien donc c'est lui qui l'a pris. Et ça lui a retiré un peu de pression »