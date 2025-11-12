Un champion du monde à l’OM, la sonnette d’alarme est tirée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parmi les gros coups de l’OM lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a notamment été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un recrutement du champion du monde 2018 qui en a emballé plus d’un sur le coup. Mais voilà qu’après quelques mois à Marseille, le soufflet est quelque peu retombé avec Pavard. C’est ainsi que Daniel Riolo a notamment tiré la sonnette d’alarme.

Très actif jusqu’à la fin du mercato estival, l’OM a notamment enregistré le renfort de Benjamin Pavard dans les derniers instants du marché des transferts. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le Français est ainsi venu densifier l’arrière garde de Roberto De Zerbi. Expérimenté, Pavard a signé d’excellentes débuts sous le maillot, mais voilà que c’est aujourd’hui un peu plus compliqué pour lui.

« Il faudra regarder » Faut-il s’inquiéter pour Benjamin Pavard ? Lors de l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué le cas du défenseur de l’OM et c’est ainsi qu’il a notamment confié : « Pavard ? On était absolument ravi et on disait que tu ne peux pas te priver d’un mec comme ça en Ligue 1. Il faudra faire attention à ne pas se tromper là aussi. Il est arrivé, il a donné immédiatement l’impression qu’il allait apporter beaucoup. Je trouve qu’il est nettement moins bien sur ce derniers matchs. Il faudra regarder ».