Un champion du monde à l’OM, la sonnette d’alarme est tirée !

Parmi les gros coups de l’OM lors du dernier mercato estival, Benjamin Pavard a notamment été prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Un recrutement du champion du monde 2018 qui en a emballé plus d’un sur le coup. Mais voilà qu’après quelques mois à Marseille, le soufflet est quelque peu retombé avec Pavard. C’est ainsi que Daniel Riolo a notamment tiré la sonnette d’alarme.
Très actif jusqu’à la fin du mercato estival, l’OM a notamment enregistré le renfort de Benjamin Pavard dans les derniers instants du marché des transferts. Prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, le Français est ainsi venu densifier l’arrière garde de Roberto De Zerbi. Expérimenté, Pavard a signé d’excellentes débuts sous le maillot, mais voilà que c’est aujourd’hui un peu plus compliqué pour lui.
« Il faudra regarder »
Faut-il s’inquiéter pour Benjamin Pavard ? Lors de l’After Foot, Daniel Riolo a évoqué le cas du défenseur de l’OM et c’est ainsi qu’il a notamment confié : « Pavard ? On était absolument ravi et on disait que tu ne peux pas te priver d’un mec comme ça en Ligue 1. Il faudra faire attention à ne pas se tromper là aussi. Il est arrivé, il a donné immédiatement l’impression qu’il allait apporter beaucoup. Je trouve qu’il est nettement moins bien sur ce derniers matchs. Il faudra regarder ».
L’OM au chevet de Pavard !
Benjamin Pavard traverse donc une période de moins bien depuis quelques matchs avec l’OM. Mais ses coéquipiers sont derrière lui. Pierre-Emerick Aubameyang avait en effet expliqué : « On est avec lui. Dans ces situations, j'aime bien charrier un peu les gens, c'est de bonne guerre pour leur donner le sourire. Cela fait partie du football mais j'ai confiance en lui. On bosse, on est avec lui et personne ne va le lâcher ».