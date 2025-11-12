Catastrophe pour Aubameyang : L'OM doit le remplacer !

Bien que Pierre-Emerick Aubameyang réalise un bon début de saison pour son retour à l'OM, Florent Gautreau s'inquiète toutefois pour le rendement du Gabonais sur le long terme dans ce football moderne. Ce qui pourrait laisser penser que le club phocéen ait besoin de remplacer son avant-centre.
«Le football il a changé». La phrase devenue célèbre de Kylian Mbappé se confirme ces dernières années avec l'évolution du jeu sous l'impulsion d'entraîneurs modernes tels que Luis Enrique, Xabi Alonso ou encore Roberto De Zerbi. Le jeu va désormais beaucoup plus vite et les efforts défensifs pour les attaquants sont plus intenses. A tel point que Florent Gautreau se demande si des joueurs du profil de Pierre-Emerick Aubameyang pourront tenir la cadence sur le long terme.
Aubameyang, un problème à l'OM ?
« Mais à bien y regarder, je trouve les papis, les tontons, un peu fatigués. Et je trouve que ça se voit un peu dans ce qu’ils font dans un match. Et dans ce qu’il apporte à l’équipe [...] Pour Aubameyang ces stats ne sont pas mauvaises. Mais quand on regarde un peu plus précisément, sur l’apport et ne serait-ce que sur les tirs cadrés par rapport aux attaquants qui ont un nombre de minutes comparables en temps de jeu. Par exemple Malick Fofana, C’est 18 tirs cadrés, Ramos c’est 15 tirs cadrés. Là où Aubameyang n’en a que sept. Il a été d’une efficacité dingue, mais on sait que c’est une de ses grandes qualités », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«Est-ce que ce genre de joueurs, ça peut coller ?»
Plus globalement, Florent Gautreau s'inquiète du rendement de Pierre-Emerick Aubameyang sur le long terme : « Mais la question que je me pose, c’est, est-ce que ce genre de joueurs dans ce genre de championnat et dans ce genre d’équipe moderne que réclame les entraineurs aujourd’hui, c’est-à-dire une participation accrue au jeu et au pressing défensif. Est-ce que ce genre de joueurs, ça peut coller ? ». Si cette prédiction venait à se confirmer, cela pousserait l'OM à trouver un remplaçant au Gabonais.