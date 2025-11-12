«J’ai très très peur» : L’annonce alarmante pour un patron de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Victime d’une pubalgie, Nayef Aguerd va devoir être préservé dans l’optique de la CAN qu’il disputera sur son sol avec le Maroc, mais Walid Acherchour n’est pas très optimiste. Le consultant de RMC s’est dit très inquiet pour le défenseur âgé de 29 ans, en raison des échéances qui attendent l’OM et les Lions de l’Atlas, et son importance dans les deux équipes.

Après Achraf Hakimi, un autre cadre de la sélection marocaine inquiète à quelques semaines du début de la CAN. Sorti sur blessure samedi lors de la victoire de l’OM face à Brest (3-0), Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie et a besoin de repos, comme l’a expliqué Roberto De Zerbi. Mais des échéances importantes l’attendent, aussi bien avec son club que sa sélection.

Acherchour est très inquiet pour Aguerd « C’est le taulier du Maroc et de l’OM. Il y a de grandes échéances pour les deux, que ce soit en Ligue des champions, à la Coupe d’Afrique des Nations et surtout à la Coupe du monde en fin de saison, et j’ai très très peur pour Aguerd », a déclaré Walid Acherchour, dans Génération After sur RMC. « C’est un joueur qui était déjà très fragile physiquement, qui à 29 ans a des qualités hors normes. Ce n’est pas sur sa fiabilité sur le terrain, c’est bien évidemment sur l’enchaînement et la responsabilité qu’il va avoir pour remplir des objectifs très très haut. Aider l’OM à aller chercher ce top 24 en Ligue des champions et cette deuxième place minimum en championnat. Et de l’autre côté, aller chercher un titre historique pour le Maroc sur son sol, avec tout ce que ça représente, surtout dans une équipe marocaine qui a déjà le cas Hakimi à gérer. »