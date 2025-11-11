Départ d'une star de De Zerbi : L'OM donne le feu vert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Samedi, Roberto De Zerbi a jeté un froid sur la participation de Nayef Aguerd à la CAN, lui qui souffre d’une pubalgie qui pourrait l’en priver. L’OM ne compte pas essayer de le bloquer, d’autant plus que la compétition se tiendra au Maroc, et travaille en collaboration avec le staff des Lions de l’Atlas pour que le défenseur soit remis à temps.

Après la blessure d’Achraf Hakimi, le Maroc a reçu une autre mauvaise nouvelle samedi, à quelques semaines du début de la CAN. Nayef Aguerd souffre d’une pubalgie, a indiqué Roberto De Zerbi au sortir de la victoire de l’OM face à Brest (3-0), et « pourrait manquer la CAN ».

L’OM ne retiendra pas Aguerd « Nayef a des douleurs chroniques de plus en plus intenses », a confié Medhi Benatia. S’il est un joueur très important, l’OM n’a pas l’intention de retenir Nayef Aguerd, d’après les informations de Foot Mercato. Au contraire, l’objectif est de tout faire pour que l’international marocain (57 sélections) soit prêt pour le début de la compétition.