Départ de l’OM : «Je vais signer au Barça», il balance tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé dans le collimateur du FC Barcelone qui lui avait fait les yeux doux lorsqu'il était en train de s'imposer en équipe première avec l'OM, Maxime Lopez n'a finalement pas connu la trajectoire qui lui était promise. Et le milieu de terrain du Paris FC admet s'être beaucoup trop enflammé à cette époque sur la possibilité d'un transfert au Barça...

Pur produit issu du centre de formation de l'OM, Maxime Lopez (27 ans) évolue aujourd'hui au Paris FC après un passage de plusieurs années en Italie (Sassuolo, Fiorentina), et le milieu de terrain n'a pas forcément eu la trajectoire escomptée au début de sa carrière. En effet, dans l'émission Détective Mathoux sur Canal +, Lopez confirme avoir été courtisé par le FC Barcelone au début de sa carrière en pro avec l'OM.

Lopez courtisé par Barcelone « Après ma première année où vraiment je suis performant, je fais une belle saison, il y a un contact avec le directeur sportif. Que les gens le veuillent ou non, oui, il a appelé mon agent et il a dit qu’il attendait que je confirme une saison encore. J’avais le profil pour jouer là-bas : petit gabarit, technique. Même si c’était un step très haut. Le truc qui m’a tué, c'est que je suis un amoureux de Messi, je me voyais déjà jouer avec lui, être dans le vestiaire avec lui. À l’époque en plus il y avait Ousmane Dembélé qui venait de signer au Barça et qui m’avait contacté en me disant : “Le directeur sportif m’a parlé de toi.” Je me dis que c’est réel, l’histoire n’est pas fausse.” Sauf qu’après, petite enflammade », confie Maxime Lopez. Et cet intérêt du FC Barcelone lui a fait perdre pieds à l'époque avec l'OM comme le reconnait très volontiers le joueur.