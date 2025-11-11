OM : Le scandale à 250M€ dénoncé en direct !

Christophe Dugarry prend très peu de plaisir à voir jouer l’OM depuis le début de la saison et cela a une nouvelle fois été le cas samedi, lors de la victoire face à Brest (3-0). Le champion du monde 1998 attend bien plus de la part de l’équipe de Roberto De Zerbi et d’un club qui a 250M€ de budget.
« Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel. » Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a exprimé son mécontentement vis-à-vis du jeu proposé par l’OM. S’il a aimé quelques prestations des Olympiens cette saison, l’ancien attaquant marseillais est la plupart du temps déçu de ce qu’il voit et c’était encore une fois le cas samedi, malgré la large victoire contre Brest (3-0).
« La plupart du temps, je m’ennuie »
« Face à l’Ajax, je les ai trouvés géniaux. Face à Paris, peut-être qu’ils ne méritent pas de gagner, mais je trouve qu’ils ont fait un match exceptionnel. Le match au Real, j’ai moins aimé, mais c’était pas mal. Il y a quelques matchs où je me suis régalé, mais la plupart du temps, je m’ennuie. Face à Brest une nouvelle fois, c’est une purge absolue. C’était moche. T’es à domicile, Brest, ils sont catastrophiques, ils sont nullissimes », a déclaré Christophe Dugarry.
« 250 millions d’euros de budget pour être deuxième ou troisième de la Ligue 1, waouh ! »
« Si l’actionnaire est content de filer 200, 300, 400 millions d’euros pour avoir ce genre de matchs et ces performances-là, tant mieux pour lui. Si De Zerbi et les dirigeants sont contents, le public vient en nombre, tant mieux pour eux. Moi, d’un œil extérieur, je m’ennuie à regarder l’OM », a poursuivi Christophe Dugarry, qui estime que cela n’est pas suffisant par rapport au budget de l’OM. « 250 millions d’euros de budget pour être deuxième ou troisième de la Ligue 1, waouh ! C’est ça l’objectif de l’OM ? Je veux essayer de faire des bonnes performances en Ligue des champions et gagner des matchs de temps en temps. Comment c’est possible d’être aussi moyen ? Je ne parle même pas de résultats. »