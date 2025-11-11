OM : Le scandale à 250M€ dénoncé en direct !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Christophe Dugarry prend très peu de plaisir à voir jouer l’OM depuis le début de la saison et cela a une nouvelle fois été le cas samedi, lors de la victoire face à Brest (3-0). Le champion du monde 1998 attend bien plus de la part de l’équipe de Roberto De Zerbi et d’un club qui a 250M€ de budget.

« Je regarde jouer l’OM, je m’ennuie, c’est mortel. » Dans Rothen s'enflamme sur RMC, Christophe Dugarry a exprimé son mécontentement vis-à-vis du jeu proposé par l’OM. S’il a aimé quelques prestations des Olympiens cette saison, l’ancien attaquant marseillais est la plupart du temps déçu de ce qu’il voit et c’était encore une fois le cas samedi, malgré la large victoire contre Brest (3-0).

« La plupart du temps, je m’ennuie » « Face à l’Ajax, je les ai trouvés géniaux. Face à Paris, peut-être qu’ils ne méritent pas de gagner, mais je trouve qu’ils ont fait un match exceptionnel. Le match au Real, j’ai moins aimé, mais c’était pas mal. Il y a quelques matchs où je me suis régalé, mais la plupart du temps, je m’ennuie. Face à Brest une nouvelle fois, c’est une purge absolue. C’était moche. T’es à domicile, Brest, ils sont catastrophiques, ils sont nullissimes », a déclaré Christophe Dugarry.