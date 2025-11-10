Catastrophe à l’OM, l’annonce lâchée en privé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il souffre d’une pubalgie qui le gêne depuis plusieurs semaines, Nayef Aguerd devrait être laissé au repos pendant les 15 prochains jours et reste sous la surveillance de la sélection marocaine et de l’OM, qui sont en contact. Le défenseur âgé de 29 ans a confié autour de lui qu’il en avait bien besoin avant de pouvoir revenir, mais n'est pas inquiet.

Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Roberto De Zerbi a donné une très mauvaise nouvelle concernant Nayef Aguerd. Remplacé à la 79e minute, l’international marocain (57 sélections) souffre d’une pubalgie qui pourrait même remettre en question sa participation à la CAN.

Aguerd a quand même rejoint sa sélection Bien que Walid Regragui ait appelé Abdelhamid Aït Boudlal pour compenser sa blessure, Nayef Aguerd a tout de même rejoint sa sélection, comme indiqué par RMC Sport. Le défenseur âgé de 29 ans devrait rester au Maroc quelques jours, où il recevra des soins, sans pour autant participer aux matchs amicaux contre le Mozambique et l’Ouganda.