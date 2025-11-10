Catastrophe à l’OM, l’annonce lâchée en privé

Alors qu’il souffre d’une pubalgie qui le gêne depuis plusieurs semaines, Nayef Aguerd devrait être laissé au repos pendant les 15 prochains jours et reste sous la surveillance de la sélection marocaine et de l’OM, qui sont en contact. Le défenseur âgé de 29 ans a confié autour de lui qu’il en avait bien besoin avant de pouvoir revenir, mais n'est pas inquiet.
Après la victoire face à Brest (3-0) samedi, Roberto De Zerbi a donné une très mauvaise nouvelle concernant Nayef Aguerd. Remplacé à la 79e minute, l’international marocain (57 sélections) souffre d’une pubalgie qui pourrait même remettre en question sa participation à la CAN.
Aguerd a quand même rejoint sa sélection
Bien que Walid Regragui ait appelé Abdelhamid Aït Boudlal pour compenser sa blessure, Nayef Aguerd a tout de même rejoint sa sélection, comme indiqué par RMC Sport. Le défenseur âgé de 29 ans devrait rester au Maroc quelques jours, où il recevra des soins, sans pour autant participer aux matchs amicaux contre le Mozambique et l’Ouganda.
Aguerd a besoin de repos, mais n'est pas inquiet
Sa participation au déplacement de l’OM sur la pelouse de l’OGC Nice le 21 novembre prochain est très incertaine. Autour de lui, Nayef Aguerd a fait savoir qu’il avait besoin de repos afin de pouvoir revenir en forme. Selon La Minute OM, le Marocain n'est pas inquiet pour autant et confiant quant à sa participation à la CAN.