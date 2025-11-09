Catastrophe à l’OM, c’est officiel pour ce crack !

Alexis Brunet

Samedi soir, lors du match entre l’OM et Brest, Nayef Aguerd a été contraint de laisser sa place sur blessure à la 79ème minute. Le défenseur souffre d’une pubalgie et il pourrait bien manquer les prochains matchs du Maroc, mais également la CAN. Bien qu’il ne soit pas encore forfait, Walid Regragui a décidé de faire appel à un jeune joueur de Rennes pour remplacer le Marseillais.

L’OM s’est certes largement imposé face à Brest samedi soir (3-0), mais il a également perdu Nayef Aguerd. Le défenseur central est sorti sur blessure une dizaine de minutes avant la fin du match et Roberto De Zerbi a par la suite donné de ses nouvelles. Ses propos sont rapportés par Foot Mercato. « Aguerd est la mauvaise nouvelle aujourd’hui. Il souffre toujours de pubalgie, il a senti que ça s’est aggravé. Il va faire des examens, mais c’est nécessaire qu’il arrête un peu. »

Aguerd forfait pour la CAN ? On ne sait pas encore la durée d’indisponibilité de Nayef Aguerd, mais cela pourrait bien être sérieux. Selon Roberto De Zerbi, le joueur de l’OM pourrait même manquer la CAN avec le Maroc. « Il pourrait manquer la CAN, il y a aussi la Supercoupe au Koweït même si je ne comprends pas pourquoi on va là-bas pour jouer. C’est un mois décisif pour la Ligue des Champions. J’espère que ce n’est rien de grave et qu’il pourra se remettre rapidement. »