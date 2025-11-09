Transfert XXL : L’OM annonce sa priorité en public !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

L’OM veut continuer à développer son centre de formation et « mettre la main sur tous les talents de la région », ce qui lui a souvent fait défaut ces dernières années. Medhi Benatia a assuré que sa priorité était désormais le développement des jeunes, alors qu’en raison du contexte actuel et la crise liée aux droits TV, le club ne sera peut-être plus en mesure de réaliser des gros transferts à l’avenir.

Samedi, lors de la victoire face à Brest (3-0), trois jeunes talents de l’OM ont foulé ensemble la pelouse du Vélodrome : Robinio Vaz (18 ans), Darryl Bakola (17 ans) et Tadjidine Mmadi (18 ans). Une fierté pour Medhi Benatia, qui « rêve d’avoir trois, quatre, cinq joueurs qui s’imposent ici à court terme. » Souvent un problème ces dernières années, Marseille veut encore plus améliorer la qualité de son centre de formation et attirer les talents de la région.

« Les jeunes, c’est devenu ma priorité » « Il y a des pépites locales ? Bien sûr, il y en a. Il y a un travail qui est fait, qu’on va essayer d’amplifier encore. Une des premières choses que j’ai dites quand j’ai pris la responsabilité du centre de formation, c’est d’essayer de mettre la main sur tous les talents de la région. On a beaucoup trop vu ces derniers temps des bons joueurs de la région signer à Lyon, Monaco, Nice », a déclaré le directeur du football de l’OM au micro de Maritima. « Quand tu vas voir les parents et que tu leur vends un projet, il faut que ce soit un projet stable aussi, que tu puisses leur démontrer qu’un jeune joueur qui a les qualités va jouer. Je suis père de famille, si je ne suis pas convaincu, je ne vais pas envoyer mon enfant. Aujourd’hui, à travers tout ce qu’on met en place, le travail spécifique, l’accompagnement, c’est un projet qu’on peut mettre sur la table, on peut parler du projet Olympique de Marseille. Les jeunes, c’est devenu ma priorité et je n’ai pas honte de le dire. »