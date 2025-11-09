Mercato : Un joueur de «top niveau» va signer au PSG ?

Pierrick Levallet

Depuis quelques jours maintenant, le PSG travaille sur certaines prolongations. Le club de la capitale aimerait notamment étendre l’engagement de Fabian Ruiz, qui expire en juin 2027. Le milieu de terrain de 29 ans a pris de l’ampleur sous les ordres de Luis Enrique, à tel point que l’un de ses anciens entraîneurs ne cesse de lui faire des compliments.

Ces dernières semaines, le PSG a entamé les négociations pour les prolongations de certains joueurs. Les Rouge-et-Bleu aimeraient notamment allonger le bail de Fabian Ruiz, qui court actuellement jusqu’en juin 2027. Avec les années, l’international espagnol a fini par devenir un rouage essentiel du onze de Luis Enrique. Son talent et sa régularité n’ont d’ailleurs pas manqué d’impressionner Gustavo Poyet.

Fabian Ruiz, un joueur «au top niveau» au PSG ? Son ancien entraîneur au Real Betis en 2016 le décrit pour L’Equipe comme un « au top niveau, quand tu réussis à durer aussi longtemps dans un club comme le PSG et en équipe nationale ». Le quotidien sportif français confirme d’ailleurs les discussions entre le PSG et Fabian Ruiz pour sa prolongation.