Transfert à l’OM : De Zerbi balance sur une recrue !

Après avoir été laissé sur le banc face à l’Atalanta (0-1), Arthur Vermeeren était aligné dès le coup d’envoi samedi lors de la réception de Brest (3-0). Un très bon match de la part du milieu de terrain âgé de 20 ans, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig cette saison, sur lequel s’est exprimé Roberto De Zerbi, l’invitant à réitérer ce genre de performances pour être plus souvent titulaire.

Trois jours après sa défaite contre l’Atalanta (0-1) en Ligue des champions, l’OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1 en s’imposant face à Brest (3-0) samedi. Une rencontre maîtrisée de la part des Olympiens avec notamment Arthur Vermeeren qui s’est particulièrement illustré.

« Il doit mettre du contraste dans les duels pour devenir un joueur complet » Un joueur en qui Roberto De Zerbi croît beaucoup, mais ce dernier estimait récemment que ce qu’il faisait n’était « pas suffisant. Il faut qu’il soit un peu plus dans le duel, sinon il ne pourra pas devenir l’un des meilleurs en Europe. » L’entraîneur de l’OM veut qu’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig cette saison, ait encore plus d’impact, ce qu’il a démontré contre Brest et doit réitérer.