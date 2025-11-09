Transfert à l’OM : De Zerbi balance sur une recrue !

Après avoir été laissé sur le banc face à l’Atalanta (0-1), Arthur Vermeeren était aligné dès le coup d’envoi samedi lors de la réception de Brest (3-0). Un très bon match de la part du milieu de terrain âgé de 20 ans, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig cette saison, sur lequel s’est exprimé Roberto De Zerbi, l’invitant à réitérer ce genre de performances pour être plus souvent titulaire.
Trois jours après sa défaite contre l’Atalanta (0-1) en Ligue des champions, l’OM a provisoirement pris la tête de la Ligue 1 en s’imposant face à Brest (3-0) samedi. Une rencontre maîtrisée de la part des Olympiens avec notamment Arthur Vermeeren qui s’est particulièrement illustré.
« Il doit mettre du contraste dans les duels pour devenir un joueur complet »
Un joueur en qui Roberto De Zerbi croît beaucoup, mais ce dernier estimait récemment que ce qu’il faisait n’était « pas suffisant. Il faut qu’il soit un peu plus dans le duel, sinon il ne pourra pas devenir l’un des meilleurs en Europe. » L’entraîneur de l’OM veut qu’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig cette saison, ait encore plus d’impact, ce qu’il a démontré contre Brest et doit réitérer.
« S’il reproduit la prestation d’aujourd’hui, il sera titulaire »
« Je lui parle presque tous les jours, comme à beaucoup de joueurs. Il est très jeune : né en 2005, 20 ans. Il a connu l’Atlético Madrid et Leipzig avant de venir à Marseille. Tout le monde connaît ses qualités. Mais face à des équipes physiques comme l’Atalanta, Lens ou Lisbonne, il doit devenir complet, comme aujourd’hui. Personne ne lui demande de devenir Hojbjerg, mais si nous jouons avec Greenwood, Paixao, Angel Gomes et Aubameyang, il faut aussi de l’impact. Il doit mettre du contraste dans les duels pour devenir un joueur complet. Sinon, il jouera parfois, parfois non. S’il reproduit la prestation d’aujourd’hui, il sera titulaire, sauf souci physique ou fatigue. Son contrôle du jeu est utile, sa qualité aussi, mais il faut apporter d’autres choses », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse d'après match.