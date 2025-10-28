«L’un des meilleurs en Europe» à l’OM, le coup de pression de De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il croit beaucoup en son potentiel, Roberto De Zerbi attend encore plus d’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a invité le milieu de terrain âgé de 20 ans à redoubler d’effort s’il veut devenir « l’un des meilleurs en Europe ».

« C’est l’un des premiers noms dont j’ai parlé. » Bien qu’il ne soit que prêté avec option d’achat à l'OM, Roberto De Zerbi place de grands espoirs en Arthur Vermeeren (20 ans). Un joueur que le technicien italien considère comme « le présent et le futur de l’OM », mais dont il attend encore plus.

L’avertissement de De Zerbi à Vermeeren « Pourquoi je sors Vermeeren à Lisbonne ? Parce qu’Arthur Vermeeren, qui est un joueur que j’adore, c’est un joueur qui doit comprendre qui il veut être dans le futur », a déclaré Roberto De Zerbi ce mardi en conférence de presse à propos d’Arthur Vermeeren.