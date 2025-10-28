«L’un des meilleurs en Europe» à l’OM, le coup de pression de De Zerbi !

S’il croit beaucoup en son potentiel, Roberto De Zerbi attend encore plus d’Arthur Vermeeren, prêté avec option d’achat par le RB Leipzig. En conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a invité le milieu de terrain âgé de 20 ans à redoubler d’effort s’il veut devenir « l’un des meilleurs en Europe ».
« C’est l’un des premiers noms dont j’ai parlé. » Bien qu’il ne soit que prêté avec option d’achat à l'OM, Roberto De Zerbi place de grands espoirs en Arthur Vermeeren (20 ans). Un joueur que le technicien italien considère comme « le présent et le futur de l’OM », mais dont il attend encore plus.
L’avertissement de De Zerbi à Vermeeren
« Pourquoi je sors Vermeeren à Lisbonne ? Parce qu’Arthur Vermeeren, qui est un joueur que j’adore, c’est un joueur qui doit comprendre qui il veut être dans le futur », a déclaré Roberto De Zerbi ce mardi en conférence de presse à propos d’Arthur Vermeeren.
« S’il veut être un top joueur européen, ce qu’il fait pour l’instant, ce n’est pas suffisant »
« S’il veut être un top joueur européen, ce qu’il fait pour l’instant, ce n’est pas suffisant », a averti l’entraîneur de l’OM. « Il faut qu’il soit un peu plus dans le duel, sinon il ne pourra pas devenir l’un des meilleurs en Europe. Il a 20 ans et on travaille en ce sens. Donc je le sors pour cette raison. »