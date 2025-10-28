«Je laisse tomber» : De Zerbi abandonne à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la réception d’Angers, Roberto De Zerbi a évoqué les réactions après les deux dernières défaites de son équipe, contre le Sporting Portugal et le RC Lens. L’entraîneur de l’OM estime que plusieurs polémiques ont été lancées récemment et préfère se concentrer sur le terrain.

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives face au Sporting Portugal (2-1) et au RC Lens, l’OM retrouve le Vélodrome mercredi à l’occasion de la réception d’Angers, pour le compte de la dixième journée de Ligue 1. Les Olympiens veulent reprendre leur marche en avant et laisser les « polémiques » engendrées par leurs deux dernières rencontres, selon Roberto De Zerbi, derrière eux.

« J'ai un peu d'expérience à Marseille, je ne me fais pas engloutir par les polémiques » « On a l'obligation de gagner les matchs, mais avant même de gagner, de bien se comporter. On est serein, je pense qu'on fait les choses de la bonne manière. Dans les deux derniers matchs, on a eu des manques dans la finalisation, dans certains duels où on a manqué un peu de méchanceté. On a commis quelques erreurs : la simulation d'Emerson à Lisbonne, le pénalty concédé par Pavard. Maintenant, j'ai un peu d'expérience à Marseille, je ne me fais pas engloutir par les polémiques, les choses mensongères, les personnes qui essayent de créer des polémiques, du bruit. On veut remporter les six prochains matchs, sachant que l’on n'est pas invincibles. On a encore beaucoup de choses à améliorer, mais je suis content de mon équipe, de mes dirigeants », a déclaré Roberto De Zerbi ce mardi en conférence de presse.