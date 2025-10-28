OM : Une nouvelle bagarre a failli éclater !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avant celle entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l’OM aurait pu être impliqué dans une autre bagarre, cette fois-ci avec Ali Zarrak. Adjoint de Medhi Benatia et responsable de la Pro 2, il avait échangé des insultes avec l’entraîneur des moins de 19 ans de l’AS Monaco la saison dernière et voulait en venir aux mains.

Bras droit de Medhi Benatia, à l’origine de son arrivée en janvier 2024, Ali Zarrak multiplie les conflits depuis qu’il est à l’OM. Sujet de désaccord entre le directeur du football de Marseille et Cécilia Barontini, directrice générale jusqu’en décembre dernier, c’est lui qui a provoqué le départ de Jean-Pierre Papin.

L’homme qui a provoqué le départ de Papin Entraîneur de l’équipe réserve, le Ballon d’Or 1991 a quitté son poste en fin de saison dernière. « J’ai un problème avec une certaine personne, et je ne m’en cache pas. Je suis coach, et je ne peux pas accepter que cette personne-là choisisse mes cinq remplaçants. C’est inacceptable », avait expliqué Jean-Pierre Papin auprès de La Provence.