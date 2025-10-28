Procès : Une star de l'OM se fait accuser en direct !

Ayant précipité la défaite de l'OM face au Lens samedi soir, Benjamin Pavard a immédiatement fait son mea culpa. Sur ses réseaux sociaux, l'Olympien avait ainsi présenté ses excuses. Une communication loin de faire l'unanimité. C'est ainsi que Jérôme Rothen a balancé certaines accusations contre Pavard à l'occasion de la rubrique procès de son émission sur RMC.
Benjamin Pavard a passé une semaine dernière terrible. A l'origine de la défaite de l'OM contre le Sporting Portugal, le champion du monde a encore été à l'origine du revers phocéen face au RC Lens. A l'origine d'un penalty et buteur contre son camp, Pavard s'en est voulu et a par la suite présenté ses excuses : « Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été ».
Rothen s'en prend à Pavard !
Mais voilà que ces excuses valent aujourd'hui à Benjamin Pavard certaines critiques. Ainsi, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fait le procès du joueur de l'OM, balançant dans un premier temps : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qui me dépassent avec cette génération. Mais Pavard ce n’est pas la nouvelle génération. Il va avoir 30 ans, il est plus en fin qu’en début de carrière. Avec tout le palmarès qu’il a, tous les matchs gagnés, toutes les bonnes performances et les moins bonnes aussi. (…) Forcément, il y a eu des hauts et des bas. Et je ne l’ai pas vu communiquer de la sorte ».
« C'est pour ça que je l’accuse »
« À travers ce genre de message, la première chose et c’est pour ça que je l’accuse (dans le procès de Rothen s’enflamme), ce n’est que de la com'. Si tu ne fais que de la com', au bout d’un moment il y a des choses qui te dépassent. Et puis l’autre chose où je voulais l’accuser, c’est que tu ne peux pas envoyer ce message-là à tout le monde en expliquant que tu t’excuses de ta performance. Déjà, quand tu rentres sur un terrain, l’objectif c’est d’être bon, d’être le meilleur possible et d’essayer de faire gagner ton équipe. Sauf que parfois tu veux l’être et ça n’a pas été le cas de Pavard contre le Sporting voire au Real Madrid. Ses mauvaises performances sur le début de saison, c’est souvent quand le niveau s’élève à l’extérieur où il est un peu dépassé. On l’a vu là à Lens. Et j’imagine qu’au début de ces matchs il voulait apporter son expérience, son talent, sa qualité afin de faire des matchs tops », a-t-il ensuite poursuivi à l'encontre de Benjamin Pavard.