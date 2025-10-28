Procès : Une star de l'OM se fait accuser en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant précipité la défaite de l'OM face au Lens samedi soir, Benjamin Pavard a immédiatement fait son mea culpa. Sur ses réseaux sociaux, l'Olympien avait ainsi présenté ses excuses. Une communication loin de faire l'unanimité. C'est ainsi que Jérôme Rothen a balancé certaines accusations contre Pavard à l'occasion de la rubrique procès de son émission sur RMC.

Benjamin Pavard a passé une semaine dernière terrible. A l'origine de la défaite de l'OM contre le Sporting Portugal, le champion du monde a encore été à l'origine du revers phocéen face au RC Lens. A l'origine d'un penalty et buteur contre son camp, Pavard s'en est voulu et a par la suite présenté ses excuses : « Supporters marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été ».

Rothen s'en prend à Pavard ! Mais voilà que ces excuses valent aujourd'hui à Benjamin Pavard certaines critiques. Ainsi, dans son émission sur RMC, Jérôme Rothen a fait le procès du joueur de l'OM, balançant dans un premier temps : « Aujourd’hui, il y a beaucoup de choses qui me dépassent avec cette génération. Mais Pavard ce n’est pas la nouvelle génération. Il va avoir 30 ans, il est plus en fin qu’en début de carrière. Avec tout le palmarès qu’il a, tous les matchs gagnés, toutes les bonnes performances et les moins bonnes aussi. (…) Forcément, il y a eu des hauts et des bas. Et je ne l’ai pas vu communiquer de la sorte ».