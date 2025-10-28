Benjamin Pavard : L'annonce que personne n'a vu venir sur son avenir à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Un passage à vide dur à avaler pour Benjamin Pavard. Contre le Sporting Lisbonne et le RC Lens (1-2 à chaque match), la recrue star de l'OM dans le secteur défensif a coûté les deux défaites au groupe de Roberto De Zerbi. Ce lundi, Jérôme Rothen a fait une terrible prédiction sur l'avenir de Pavard à l'OM.

Une semaine que Benjamin Pavard va vite vouloir oublier. Que ce soit à Lisbonne face au Sporting en Ligue des champions ou bien à Lens contre les Sang-et-Or, le champion du monde tricolore a plombé l'OM en jouant un rôle central dans les buts concédés lors des défaites (2-1 à chaque fois).

«Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot» Sur son compte Instagram par le biais d'une Story, Benjamin Pavard a tenu à présenter ses excuses aux supporters de l'Olympique de Marseille, affirmant qu'il allait se racheter dans les semaines à venir. « Supporters Marseillais, je suis désolé. Cette défaite est pour moi, j'ai commis des erreurs et j'en prends l'entière responsabilité. Quand on porte ce maillot, on se doit d'être irréprochable, et ce soir je ne l'ai pas été. Je vous promets que je vais tout donner pour regagner votre confiance et pour faire honneur à ce maillot ».