OM - Transfert d'une star : Nouvelle bombe dans la presse anglaise

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti définitivement de Manchester United à l’été 2024, Mason Greenwood aurait la possibilité de retourner en Angleterre. En plus du FC Barcelone, annoncé sur la piste de l’attaquant de l’OM, Tottenham et West Ham seraient également intéressés par l’ailier âgé de 24 ans, ce qui serait aussi le cas de l’Inter Milan en Italie.

D’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood serait bel et bien dans le viseur du FC Barcelone. À l’occasion du match entre l’OM et Le Havre (6-2) le 18 octobre dernier, les Blaugrana auraient envoyé des recruteurs observer l’Anglais, auteur d’un quadruplé, et envisageraient d’essayer de le recruter.

L’Inter Milan dans la course pour Greenwood Il semblerait que le FC Barcelone ne soit pas le seul à s’intéresser à Mason Greenwood. Toujours d’après TEAMtalk, l’Inter Milan surveillerait le joueur de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, mais l’ailier âgé de 24 ans aurait aussi la possibilité de retourner en Angleterre.