OM - Transfert d'une star : Nouvelle bombe dans la presse anglaise

Parti définitivement de Manchester United à l’été 2024, Mason Greenwood aurait la possibilité de retourner en Angleterre. En plus du FC Barcelone, annoncé sur la piste de l’attaquant de l’OM, Tottenham et West Ham seraient également intéressés par l’ailier âgé de 24 ans, ce qui serait aussi le cas de l’Inter Milan en Italie.
D’après les informations de TEAMtalk, Mason Greenwood serait bel et bien dans le viseur du FC Barcelone. À l’occasion du match entre l’OM et Le Havre (6-2) le 18 octobre dernier, les Blaugrana auraient envoyé des recruteurs observer l’Anglais, auteur d’un quadruplé, et envisageraient d’essayer de le recruter.
L’Inter Milan dans la course pour Greenwood
Il semblerait que le FC Barcelone ne soit pas le seul à s’intéresser à Mason Greenwood. Toujours d’après TEAMtalk, l’Inter Milan surveillerait le joueur de l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029, mais l’ailier âgé de 24 ans aurait aussi la possibilité de retourner en Angleterre.
Tottenham et West Ham prêts à rapatrier Greenwood
En effet, Tottenham et West Ham seraient également sur le coup et réfléchiraient à le faire revenir en Premier League. L’intérêt pour le joueur formé à Manchester United serait bien réel, même si la tâche s’annonce compliquée pour les Hammers, puisque le souhait de Mason Greenwood serait de jouer la Ligue des champions.