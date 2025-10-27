Un grand nom rêve du PSG, c'est signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, le PSG a bouclé la prolongation de plusieurs joueurs majeurs à savoir Vitinha, Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Une récompense méritée notamment pour le dernier cité qui a même reconnu que c'était un rêve pour lui de signer au PSG où il s'est engagé en 2021 d'abord sous la forme d'un prêt en provenance du Sporting CP.

En 2021, le PSG réalise l'un des plus jolis coups de l'ère QSI en obtenant le prêt avec option d'achat de Nuno Mendes en provenance du Sporting CP. Une option d'achat estimée à 38M€ et que le PSG a immédiatement levé. Et l'international portugais confirme qu'il voulait absolument rester à Paris. Sa signature l'a donc réjoui.

Nuno Mendes s'enflamme pour sa signature au PSG « C'était un autre pays, une autre langue, mais j'ai eu la chance d'avoir (le Portugais) Danilo ici, il m'a beaucoup aidé. J'ai essayé de vite parler français pour sortir de chez moi. C'est un grand club avec de grands joueurs, je voulais en faire partie », confie-t-il dans une interview accordée à l'AFP avant de revenir sur sa prolongation au PSG signée la saison dernière.