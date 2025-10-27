Surprise au PSG : Marquinhos accueille un nouveau joueur !

En bon capitaine, Marquinhos sait mettre à l'aise les nouveaux joueurs. En effet, le Brésilien a notamment parfaitement accueilli Illia Zabarnyi l'été dernier. Un joueur qui est pourtant venu au PSG pour être son concurrent voire son successeur à moyen terme.
Durant le mercato estival, le PSG s'est montré assez discret après une saison couronnée de succès. En effet, seules trois recrues sont arrivées dont deux gardiens de but à savoir Renato Marin et Lucas Chevalier. Illia Zabarnyi est donc le seul joueur de champ à avoir signé à Paris cet été. L'international ukrainien avait débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€ bonus compris.
Zabarnyi parfaitement intégré par Marquinhos
Et selon les informations de L'EQUIPE, Illia Zabarnyi a été parfaitement accueilli et intégré par Marquinhos. Le capitaine du PSG s'est ainsi montré très ouvert à l'égard de l'international ukrainien. L'image sur laquelle on voit le Brésilien remettre sa médaille à son nouveau coéquipier, après la victoire en Supercoupe d'Europe contre Tottenham était d'ailleurs révélatrice de cet état d'esprit.
Vers une concurrence entre les deux défenseurs ?
Un geste d'autant plus fort que sur le papier, Illia Zabarnyi débarque au PSG pour offrir une grosse concurrence à Marquinhos. Du haut de ses 23 ans, l'Ukrainien se présente même comme un éventuel successeur du capitaine parisien à moyen terme. Mais cela n'a donc pas empêcher Marquinhos de tout faire pour intégrer au mieux Zabarnyi. Preuve que dans ce son nouveau PSG, le collectif passe avant tout le reste.