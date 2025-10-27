Surprise au PSG : Marquinhos accueille un nouveau joueur !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En bon capitaine, Marquinhos sait mettre à l'aise les nouveaux joueurs. En effet, le Brésilien a notamment parfaitement accueilli Illia Zabarnyi l'été dernier. Un joueur qui est pourtant venu au PSG pour être son concurrent voire son successeur à moyen terme.

Durant le mercato estival, le PSG s'est montré assez discret après une saison couronnée de succès. En effet, seules trois recrues sont arrivées dont deux gardiens de but à savoir Renato Marin et Lucas Chevalier. Illia Zabarnyi est donc le seul joueur de champ à avoir signé à Paris cet été. L'international ukrainien avait débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€ bonus compris.

Zabarnyi parfaitement intégré par Marquinhos Et selon les informations de L'EQUIPE, Illia Zabarnyi a été parfaitement accueilli et intégré par Marquinhos. Le capitaine du PSG s'est ainsi montré très ouvert à l'égard de l'international ukrainien. L'image sur laquelle on voit le Brésilien remettre sa médaille à son nouveau coéquipier, après la victoire en Supercoupe d'Europe contre Tottenham était d'ailleurs révélatrice de cet état d'esprit.