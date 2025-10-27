PSG : Marquinhos change d'équipe, le projet de folie !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir réalisé son rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG, Marquinhos va tenter probablement une dernière fois d'ajouter une sixième étoile sur le maillot du Brésil l'été prochain. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, le capitaine du PSG a de grandes ambitions et fait de la Coupe du monde un enjeu majeur de sa saison.

Ce fut l'un des emblèmes de la victoire du PSG lors de la dernière Ligue des champions. Présent au club depuis 2013, Marquinhos était effectivement de toutes les désillusions récentes des Parisiens sur la scène européenne. Comme un symbole, c'est lui qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles le 31 mai dernier à Munich.

Marquinhos rêve de la Coupe du monde Et bien qu'il reste focalisé sur sa saison avec le PSG, Marquinhos changera d'équipe pour enfiler le maillot du Brésil l'été prochain et ainsi réalisé un second rêve : remporter la Coupe du monde avec la Seleçao. Selon L'EQUIPE, cela fait partie des grandes ambitions de Marquinhos.