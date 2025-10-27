PSG : Marquinhos change d'équipe, le projet de folie !

Après avoir réalisé son rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG, Marquinhos va tenter probablement une dernière fois d'ajouter une sixième étoile sur le maillot du Brésil l'été prochain. Sous les ordres de Carlo Ancelotti, le capitaine du PSG a de grandes ambitions et fait de la Coupe du monde un enjeu majeur de sa saison.
Ce fut l'un des emblèmes de la victoire du PSG lors de la dernière Ligue des champions. Présent au club depuis 2013, Marquinhos était effectivement de toutes les désillusions récentes des Parisiens sur la scène européenne. Comme un symbole, c'est lui qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles le 31 mai dernier à Munich.
Marquinhos rêve de la Coupe du monde
Et bien qu'il reste focalisé sur sa saison avec le PSG, Marquinhos changera d'équipe pour enfiler le maillot du Brésil l'été prochain et ainsi réalisé un second rêve : remporter la Coupe du monde avec la Seleçao. Selon L'EQUIPE, cela fait partie des grandes ambitions de Marquinhos.
Un cadre de la Seleçao
Il faut dire que le capitaine du PSG porte également le brassard de la sélection brésilienne dont il est un cadre. Du haut de ses 101 sélections, Marquinhos rêve donc d'ajouter une sixième étoile sur le maillot auriverde sous les ordres de son nouveau sélectionneur Carlo Ancelotti. Un an après avoir porté le trophée de la Ligue des champions, nrêve d'être celui qui soulèvera la Coupe du monde que le Brésil attend depuis 2002. Une disette historique à l'échelle de la plus grande nation du football.