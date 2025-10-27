AccueilPSG

40M€ : Le transfert qui a tout changé au PSG !

Benjamin Labrousse -
Rédacteur
Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2024, le PSG déboursait 40M€ pour le recrutement de Willian Pacho. Auteur d’une première saison exceptionnelle à Paris, l’Équatorien a gagné le cœur des supporters parisiens. Ancien coéquipier du numéro 51 à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp a affirmé que ce dernier était un diamant brut pour le club de la capitale.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent. Le club parisien a notamment signé un énorme coup en 2024 lors du recrutement de Willian Pacho. Un transfert à 40M€ comme révélé par nos soins à l’époque. Passé par le PSG et ayant côtoyé le numéro 51 à Francfort, Kevin Trapp est revenu sur l’impact du défenseur gaucher à Paris.

« Il a toujours répondu présent sur le terrain »

« Il rigole toujours, on dirait qu’il n’est jamais de mauvaise humeur. C’est un mec super gentil, quelqu’un sur qui tu peux toujours compter. Il a toujours répondu présent sur le terrain », a ainsi confié l’ancien gardien du PSG, désormais au Paris FC, sur le plateau de Ligue 1 + ce dimanche.

« Il est l’une des clés avec Donnarumma, de la victoire du PSG en Ligue des Champions »

« Quelqu’un d’extraordinaire dans les vestiaires aussi. Il sait toujours ce qu’il fait malgré son jeune âge. Il a fait qu’un an chez nous avant de signer au PSG, et moi je savais à quel point c’est difficile de jouer à Paris, et quand il est arrivé, on a eu l’impression qu’il était là depuis longtemps. Il est l’une des clés avec Donnarumma, de la victoire du PSG en Ligue des Champions », conclut Kevin Trapp.

