40M€ : Le transfert qui a tout changé au PSG !

En 2024, le PSG déboursait 40M€ pour le recrutement de Willian Pacho. Auteur d’une première saison exceptionnelle à Paris, l’Équatorien a gagné le cœur des supporters parisiens. Ancien coéquipier du numéro 51 à l’Eintracht Francfort, Kevin Trapp a affirmé que ce dernier était un diamant brut pour le club de la capitale.

Le PSG dispose d’un effectif conséquent. Le club parisien a notamment signé un énorme coup en 2024 lors du recrutement de Willian Pacho. Un transfert à 40M€ comme révélé par nos soins à l’époque. Passé par le PSG et ayant côtoyé le numéro 51 à Francfort, Kevin Trapp est revenu sur l’impact du défenseur gaucher à Paris.

« Il a toujours répondu présent sur le terrain » « Il rigole toujours, on dirait qu’il n’est jamais de mauvaise humeur. C’est un mec super gentil, quelqu’un sur qui tu peux toujours compter. Il a toujours répondu présent sur le terrain », a ainsi confié l’ancien gardien du PSG, désormais au Paris FC, sur le plateau de Ligue 1 + ce dimanche.