PSG : Pierre Ménès n'en peut plus, le coup de gueule inattendu !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, le PSG a surclassé le Stade Brestois au stade Francis Le Blé. Alors que le club de la capitale n'a laissé aucune chance à son adversaire, Pierre Ménès a poussé un coup de gueule. Le journaliste français estimant que le PSG n'a pas eu besoin de donner le maximum pour l'emporter.

Pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1, le Stade Brestois a eu la lourde tâche de recevoir le PSG de Luis Enrique ce samedi soir. Et le club emmené par Eric Roy a sombré au stade Francis Le Blé. En effet, le PSG a réalisé un carton à Brest (3-0).

Stade Brestois 0-3 PSG Dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès s'est emporté. Le journaliste français regrettant de voir le PSG l'emporter à Brest sans forcer.