Deux renforts arrivent au PSG, la sortie surréaliste !

Amadou Diawara

Fabian Ruiz et Joao Neves ont quitté l'infirmerie du PSG de Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques jours. Malgré tout, les deux milieux de terrain parisiens n'ont pas fait le déplacement à Brest ce samedi après-midi. Interrogé sur Fabian Ruiz et Joao Neves, Luis Enrique a fait passer un message inattendu.

L'infirmerie du PSG est enfin vide. Victime d'une pénurie de joueurs, Luis Enrique a enfin retrouvé tous ses joueurs à l'entrainement. Toutefois, Joao Neves et Fabian Ruiz n'ont pas encore repris la compétition.

Brest-PSG : Neves et Ruiz étaient absents Remis de leur blessure depuis quelques jours, Joao Neves et Fabian Ruiz n'ont pas été convoqués par Luis Enrique pour le déplacement à Brest (victoire 3-0 ce samedi après-midi). Alors que ses deux milieux de terrain sont restés à Paris, le coach du PSG a lâché une annonce amusante en conférence de presse d'après-match.